Barcelona'nın kaptanı futbolu bırakabilir!

Barcelona'nın yeniden yapılanma sürecinde takım kaptanlarından Gerard Pique sürpriz bir karar aldı. Laporta ve Xavi ile konuşan kaptan Pique futbolu bırakabilir.

Lionel Messi, Luis Suarez, Antoine Griezmann gibi isimlerle yollarını ayıran Barcelona, teknik direktör Xavi yönetiminde kadrosunu gençleştirme çalışmalarını sürdürürken finansal olarak da kadroda küçülmeye devam ediyor.

El Nacional gazetesinde yer alan habere göre Gerard Pique, kulübün içinde bulunduğu ekonomik problemlerle beraber yeni yapılanmanın da farkında. Deneyimli futbolcu kulübün düşük maliyetli ve genç futbolculara önem vermesi gerektiğini düşünüyor.

Bu kapsamda yıldız futbolcunun Xavi ve Laporta ile görüşerek durumu bildirdiği, takımdan ayrılmaya hazır olduğu iddia edildi.

Hem futbolcu hem de karakter olarak Barcelona ve Katalunya için sembolik bir isim olduğu vurgulanan Gerard Pique, Barcelona'dan ayrılması durumunda futbol kariyerini noktalayabilir. Daha önce sık sık futbolu Barça'da bırakmak istediğini söyleyen oyuncu bir başka takıma transfer olmak yerine futbolu bırakmaya daha sıcak bakıyor.