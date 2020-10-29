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Spor Barcelona’dan Fatih Terim göndermeli paylaşım
Spor

Barcelona’dan Fatih Terim göndermeli paylaşım

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Barcelona'nın Türkçe Twitter hesabından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yaptığı paylaşımdaki ifadeyle bire bir aynı ifadeyi kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 14:01:00 -
Barcelona’dan Fatih Terim göndermeli paylaşım

Barcelona'da başkan Bartomeu'nun istifa etmesinin ardından Lionel Messi ile teknik direktör Ronald Koeman'ın aralarında problem olduğu çokça konuşulmuştu. Messi ile Koeman'ın maç sonu fotoğrafını paylaşan Barcelona Türkiye hesabı, Fatih Terim'i yönetim ile yaptığı toplantı sonrası attığı tweete göndermede bulunarak 'Her şey yolunda' ifadesini kullandı.

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