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Spor Barcelona'da Xavi dönemi başlıyor!
Spor

Barcelona'da Xavi dönemi başlıyor!

Xavi, gözyaşlarıyla veda ettiği Barcelona'ya teknik direktör olarak geri döndü.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 14:29:00 -
Barcelona'da Xavi dönemi başlıyor!

Xavi, gözyaşlarıyla veda ettiği Barcelona'ya teknik direktör olarak geri döndü.

Ronald Koeman ile yollarını ayıran Barça'da iki yönetici salı günü transfer görüşmeleri için Doha'ya gitmişti. Ancak görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

Al Saad kulübünün 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Xavi’yi bırakmak istememesi üzerine Barcelona, İspanyol Teknik adamın serbest kalma bedelini ödeme kararı aldı.

Açıklamayı Al Saad kulübü yaptı. Anlaşmanın gerçekleştiği duyuruldu. Xavi’nin birkaç gün içinde Barcelona’nın yeni teknik direktörü olarak açıklanması bekleniyor.

Katar Kulübü Al Sadd'ın CEO'su Turki Al-Ali yaptığı açıklamada; "Al Sadd yönetimi, sözleşmede belirtilen serbest kalma bedelinin ödenmesinin ardından Xavi'nin Barcelona'ya transferi konusunda anlaştı. Xavi, Al-Sadd'ın tarihinin önemli bir parçası oldu. Kendisine Barcelona'da başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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