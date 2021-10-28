Barcelona'da deprem Koeman'ın biletini kestiler

La Liga'nın 11. haftasında deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk olan Barcelona, 30. dakikada Radamel Falcao'nın attığı golle 0-1 yenilerek ligde art arda ikinci mağlubiyetini aldı.

"Geleceğimi bilmiyorum demişti"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman, "Rakipten daha fazla pozisyon yakaladık, onlardan aşağı kalır yanımız yoktu. Tek eksiğimiz goldü. Diğer takımların Vallecano'ya karşı bizim kadar şans bulabildiklerini düşünmüyorum. Ancak sonuç adaletsiz oldu, Barcelona'daki geleceğimin tehlikede olup olmadığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Yönetim görevden alındığını duyurdu

Vallecano karşılaşmasının ardından toplanan yönetim, Koeman'ın görevden alındığını duyurdu.

Taraftarlar arabasına saldırmıştı

Geçtiğimiz günlerde sahasında Real Madrid'e 2-1 yenilen Barcelona'nın bir grup taraftarı, Nou Camp Stadı'ndan çıkarken teknik direktör Koeman'ın otomobiline saldırarak tekme ve yumruklarla arabayı durdurmaya çalışmışlardı.

13 maçta 5 galibiyet

Sezon başında İspanyol devinin başına getirilen Koeman, La Liga'da çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.