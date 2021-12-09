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Spor Barcelona Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Spor

Barcelona Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda mücadele eden Barcelona, gruptaki son maçında Bayern Münih'e Almanya'da 3-0'lık skorla yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 01:13:00 -
Barcelona Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Zor günler geçiren Barcelona'ya bir şok da Avrupa arenasında geldi. Almanya'da Bayern Münih'e 3-0 yenilen Barça, grubunu 7 puanla 3. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Barcelona, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Bayern'e 3-0'lık galibiyeti getiren golleri 34'te Müller, 43'te Sane ve 62'de Musiala attı.

Eski adı UEFA Kupası olan Avrupa Ligi'nde son olarak 2003-2004 sezonunda oynayan Barcelona, bir Şampiyonlar Ligi grubuna ise son olarak 20 yıl önce veda etmişti.

Barcelona, 2000-2001 sezonunda Milan, Leeds United ve Beşiktaş'ın olduğu grupta Milan ile Leeds United'ın gerisinde kalıp üçüncü olmuş ve Şampiyonlar Ligi'nden elenmişti.

Grubun diğer maçında evinde Dinamo Kiev'i 2-0'la geçen Benfica ise puanını 8 yaparak 2. sıraya çıktı ve 18 puanlı Bayern'in ardından tur biletini aldı.

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