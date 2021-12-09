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Spor Barcelona Şampiyonlar Ligi’nden elendi mi? Barcelona Avrupa Ligi’ne mi kaldı?
Spor

Barcelona Şampiyonlar Ligi’nden elendi mi? Barcelona Avrupa Ligi’ne mi kaldı?

Barcelona elendi mi? Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda Barcelona deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih’e 3-0 yenildi. Peki, Barcelona elendi mi? Barcelona Avrupa Ligi’nde mi oynayacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-09 12:08:00 -
Barcelona Şampiyonlar Ligi’nden elendi mi? Barcelona Avrupa Ligi’ne mi kaldı?

Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları tamamlardı. Barcelona deplasmanda Bayern Münih’e yenildi. Peki, Barcelona elendi mi?

Barcelona Şampiyonlar Ligi’nden elendi mi? Barcelona Avrupa Ligi’ne mi kaldı?

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nu lider tamamlamayı önceden garantileyen Bayern Münih, konuk ettiği Barcelona'yı 34. dakikada Thomas Müller, 43. dakikada Leroy Sane ve 62. dakikada Jamal Musiala'nın ağları sarsmasıyla 3-0 mağlup ederek rakibini turnuva dışına itti.

Karşılaşmada ağları sarsan Müller, Şampiyonlar Ligi'nde 50 gol barajına ulaşan ilk Alman oyuncu oldu.

Grubun diğer maçında ise Benfica, ağırladığı Dinamo Kiev'i Roman Yaremchuk ve Gilberto'nun ilk yarıdaki golleriyle 2-0 yendi.

Bu sonuçların ardından 6'da 6 yapan Bayern Münih 18 puanla lider, Benfica 8 puanla ikinci olarak son 16 turuna kaldı. 7 puanlı Barcelona ise üçüncü olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek. İspanya temsilcisi, 2000-21 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını geçemedi.

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