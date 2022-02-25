Barcelona-Galatasaray maçı ne zaman? Avrupa Lig son 16 turu Galatasaray deplasman, rövanş maç tarihleri

Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın bulunduğu E Grubu'ndan yenilgisiz olarak lider çıkmayı başaran Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri kura çekilişinde rakibi belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belirlendi. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen törende, Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu son 16 turu kuraları çekildi. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, İspanya ekibi Barcelona ile eşleşti.

Barcelona-Galatasaray maçı ne zaman?

Sarı-kırmızılılar, ilk maçını 10 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşmasını ise 17 Mart'ta İstanbul'da oynayacak. Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı grupta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilgisiz bir şekilde adını son 16 turuna yazdıran sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden tek takım konumunda bulunuyor. UEFA kuralları gereğince eşleşmelerde aynı federasyon bünyesindeki takımlar birbirine rakip olamadı. İki maç sonunda rakip kaleye daha fazla gol atan takım, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri

Rangers (İskoçya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Braga (Portekiz) - Monaco (Fransa)

Porto (Portekiz) - Olimpik Lyon (Fransa)

Atalanta (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

Sevilla (İspanya) - West Ham United (İngiltere)

Barcelona (İspanya) - Galatasaray (Türkiye)

Leipzig (Almanya) - Spartak Moskova (Rusya)

Real Betis (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)