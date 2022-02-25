Barcelona eşleşmesi sonrası dalga konusu oldu!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile eşleşmesi sonrası sarı-kırmızılı camiadan peş peşe mesajlar gelmeye başladı. Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Nihat Kırmızı, yaptığı açıklamayla sosyal medyada dalga konusu oldu. Barcelona'yı daha önce defalarca yendiklerini söyleyen Nihat Kırmızı'nın yanlış ifade kullandığı ortaya çıktı. Galatasaray'ın geçmişte Barcelona'yı bir defa yendiği öğrenilince sosyal medyada bu açıklama gündem oldu.

Barcelona ile eşleşme sonrası sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de bu olay oldu. Taraftarların bir çoğu bu eşleşmeden memnun olurken diğer taraftarlar da eşleşmenin zorluğundan dolayı üzgün durumda. Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Nihat Kırmızı, eşleşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından kullandığı sözler sosyal medyada gündem oldu...

"GALATASARAY, BARCELONA'YI DEFALARCA YENDİ"

Barcelona eşleşmesi ile ilgili konuşan Kırmızı, "Seri başı olmayan takımlar içinde en güçlü rakip Barcelona'ydı. Biz buna rağmen bu çıksın, bu çıkmasın demedik. Kura çekimi sonuçta... Herkes çıkabilirdi. Galatasaray, Barcelona'yı defalarca yendi. Bir daha neden olmasın? Avrupa'da çok iyiyiz. Bu kulvarda motivasyonumuz çok farklı. Tarihimiz boyunca hep böyle olmuştur." dedi. Olayın gerçeği yapılan röportajın ardından ortaya çıktı.

GALATASARAY YALNIZCA BİR DEFA YENMİŞ

Galatasaray Yöneticisi Nihat Kırmızı'nın ''Barcelona'yı defalarca yendik'' açıklamasının ardından gerçeğin öyle olmadığı kısa süre içinde ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekip tarihi boyunca Barcelona ile 8 kez karşılaşırken bu maçlardan yalnızca 1 galibiyet alabildi. Nihat Kırmızı'nın bu açıklaması sosyal medyada dalga konusu oldu.

Sözlerine iddialı bir şekilde devam eden Nihat Kırmızı, "Barcelona'yı eleyeceğimizi düşünüyoruz. Galatasaray olduğumuzu unutmamamız lazım. Bizim 11 oyuncumuz var. Barcelona'nın da 11 oyuncusu var. Tur atlayan taraf olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞTE DE TEPKİ ÇEKEN BİR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Galatasaray'ın geçmişte oynadığı bir maçtan sonra konuşan Kırmızı, "Türk futbolunun %70, %80'i Galatasaray'dır. Biz olmazsak Avrupa'ya takım gönderemeyiz" şeklinde konuşmuştu. Rakip takım taraftarları bu açıklamaya büyük tepki göstermişti.