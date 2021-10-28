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Spor Barcelona efsanesine kavuşuyor
Spor

Barcelona efsanesine kavuşuyor

Barcelona'da Ronald Koeman dönemi 15 ay sürdü. Katalan devinde teknik direktörlük için adı geçen isim ise kulübün efsanesi Xavi.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 12:14:00 -
Barcelona efsanesine kavuşuyor

Barcelona'da Ronald Koeman dönemi 15 ay sürdü. Katalan devinde teknik direktörlük için adı geçen isim ise kulübün efsanesi Xavi.
Barcelona'da arabası dahi yumruklanan teknik direktör Ronald Koeman ile yollar ayrıldı.

Katalan ekibi Real Madrid yenilgisinden 3 gün sonra Rayo Vallecano'ya da mağlup oldu. Madrid ekibinin tek golünü Radamel Falcao attı. Kolombiyalı yıldızın golü, Ronald Koeman'ın da Barcelona'daki sonunu getirdi.

Katalan kulübünde Başkan Joan Laporta Hollandalı teknik adama görevden alındığını söyledi. Böylece Barcelona'da Koeman dönemi yaklaşık 15 ayda sona erdi.

Katalan ekibi ligde 15 puanla 9. sırada. Koeman yönetiminde çıkılan 10 maçta 4 kez kazanabilen Barcelona sahadan 3 kez beraberlikle ayrıldı 3 kez de mağlup oldu.

Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde ise Bayern Münih ve Benfica'ya 3-0'lık sonuçlarla yenildi, Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etti.

İspanya'da "Koeman gönderildi" manşetleri atılırken, görev için öne çıkan kişi, Barcelona'nın tarihine geçen isimlerden Xavi.

Takımın başına Barcelona tarihinin efsanevi isimlerinden Xavi Hernandez'in geçmesi bekleniyor. Daha önce kaptanlık görevini üstlenen ve oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Xavi, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra bir süre Al-Sadd forması giymiş, daha sonra da teknik direktör olarak takımın başına geçmişti.

Eski ispanyol futbolcu tam 1 yıldır Katar Ligi'nde Al Sadd'ı çalıştırıyor. Doha ekibi Xavi yönetiminde 34 maçtır yenilmedi ve bu alanda lig rekorunu geliştirmeye devam ediyor.

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