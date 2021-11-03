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Spor Barcelona, Dynamo Kiev'i devirdi
Spor

Barcelona, Dynamo Kiev'i devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Barcelona, Ansu Fati'nin golüyle Dynamo Kiev'i 1-0 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 02:32:00 -
Barcelona, Dynamo Kiev'i devirdi

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu’nun 4. maçında Rusya ekibi Dynamo Kiev’in konuğu oldu. İspanyol devi, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Galibiyet golü Fati’den geldi

Barcelona’ya galibiyeti getiren golü 70. dakikada Ansu Fati kaydetti.

Puan durumu

Katalan ekibi, bu galibiyetle gruptaki puanını 6 yaptı ve 2. sıraya yerleşti. 1 puanlı Dynamo Kiev ise son sırada kaldı.

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