Barcelona, Dynamo Kiev'i devirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Barcelona, Ansu Fati'nin golüyle Dynamo Kiev'i 1-0 mağlup etti.
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu’nun 4. maçında Rusya ekibi Dynamo Kiev’in konuğu oldu. İspanyol devi, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Galibiyet golü Fati’den geldi
Barcelona’ya galibiyeti getiren golü 70. dakikada Ansu Fati kaydetti.
Puan durumu
Katalan ekibi, bu galibiyetle gruptaki puanını 6 yaptı ve 2. sıraya yerleşti. 1 puanlı Dynamo Kiev ise son sırada kaldı.