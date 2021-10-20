Barcelona Devler Ligi'nde zaferle tanıştı
La Liga ekibi Barcelona, Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında evinde Dinamo Kiev'i 1-0'lık skorla yendi.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yaparak ilk 2 haftada Bayern Münih ve Benfica'ya kaybeden Barcelona, sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaştı.
Barça, karşılaşmadan 1-0'lık sonuçla galip ayrılmayı başardı.
İspanyol ekibine 3 puanı getiren golü, 36. dakikada Pique attı. Jordi Alba'nın rakip kale önüne havalandırdığı topa hareketlenen Pique, güzel bir dokunuşla golünü atmayı başardı.
90 dakika sonunda 1-0 kazanan Barça, bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk 3 puanını aldı.