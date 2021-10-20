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Spor Barcelona Devler Ligi'nde zaferle tanıştı
Spor

Barcelona Devler Ligi'nde zaferle tanıştı

La Liga ekibi Barcelona, Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında evinde Dinamo Kiev'i 1-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 23:03:00 -
Barcelona Devler Ligi'nde zaferle tanıştı

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yaparak ilk 2 haftada Bayern Münih ve Benfica'ya kaybeden Barcelona, sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaştı.

Barça, karşılaşmadan 1-0'lık sonuçla galip ayrılmayı başardı.

İspanyol ekibine 3 puanı getiren golü, 36. dakikada Pique attı. Jordi Alba'nın rakip kale önüne havalandırdığı topa hareketlenen Pique, güzel bir dokunuşla golünü atmayı başardı.

90 dakika sonunda 1-0 kazanan Barça, bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk 3 puanını aldı.

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