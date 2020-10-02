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Spor Barcelona, Celta deplasmanında kazandı
Spor

Barcelona, Celta deplasmanında kazandı

Celta Vigo: 0 - Barcelona: 3

Yeniakit Publisher
2020-10-02 00:33:27 -
Barcelona, Celta deplasmanında kazandı

MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Barcelona, deplasmanda Celta Vigo'yu 3-0 yendi.

Karşılaşmada Barcelona'nın gollerini Ansu Fati (Dk.11), Lucas Olaza (Dk. 51 kendi kalesine) ve Sergi Roberto (Dk. 90+5) attı.

Barcelona'nın Fransız defans futbolcusu Clement Lengelet 42. dakikada kırmızı kart gördü.

Celta Vigo'da forma giyen Türk futbolculardan Emre Mor ilk 11'de sahaya çıkıp 60. dakikada yerini Nolito'ya bıraktı. Okay Yokuşlu ise yedek bekledi.

Ligde iki maçı eksik olan Barcelona aldığı galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken 5 puanda kalan Celta ise bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

La Liga'da oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Athletic Bilbao-Cadiz: 0-1, Sevilla-Levante: 1-0.

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