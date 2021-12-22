Barcelona bombayı patlattı
La Liga ekibi Barcelona, Premier Lig devi Manchester City'den Ferran Torres'i 50 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.
La Liga ekibi Barcelona, Premier Lig devi Manchester City'den Ferran Torres'i 50 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.
Goal.com'un haberine göre Katalan ekibi, 21 yaşındaki yıldız futbolcu için Manchester City'e 50 Milyon Euro ödeyecek.
Ferran Torres kimdir?
Valencia altyapısında yetişen genç oyuncu, turuncu siyahlıların A Takımı'na kadar yükselmeyi başardı ve 19 yıl 254 günle Valencia tarihinde 50 lig maçına çıkan en genç oyuncu oldu.
Etkileyici performansıyla İngiliz devinin dikkatini çeken Torres, 2020/21 sezonunun başında Manchester City'e 28 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Premier Lig ekibinde 2 sezonda toplam 43 maça çıkan kanat oyuncusu, 16 gol, 4 asistlik katkı sağladı.