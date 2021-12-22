  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Barcelona bombayı patlattı
Spor

Barcelona bombayı patlattı

La Liga ekibi Barcelona, Premier Lig devi Manchester City'den Ferran Torres'i 50 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 20:03:00 -
Barcelona bombayı patlattı

La Liga ekibi Barcelona, Premier Lig devi Manchester City'den Ferran Torres'i 50 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

Goal.com'un haberine göre Katalan ekibi, 21 yaşındaki yıldız futbolcu için Manchester City'e 50 Milyon Euro ödeyecek.

Ferran Torres kimdir?

Valencia altyapısında yetişen genç oyuncu, turuncu siyahlıların A Takımı'na kadar yükselmeyi başardı ve 19 yıl 254 günle Valencia tarihinde 50 lig maçına çıkan en genç oyuncu oldu.

Etkileyici performansıyla İngiliz devinin dikkatini çeken Torres, 2020/21 sezonunun başında Manchester City'e 28 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Premier Lig ekibinde 2 sezonda toplam 43 maça çıkan kanat oyuncusu, 16 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay