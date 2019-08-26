0553 313 94 23

Barcelona 5-2 farkla kazandı

La Liga'nın 2. haftasında Barcelona, Real Betis'i 5-2 yendi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:47
Barcelona 5-2 farkla kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 2. haftasında Nou Camp Stadı'nda oynanan Barcelona-Real Betis karşılaşmasında konuk takım Real Betis, 15. dakikada Nabil Fekir'in golüyle 1-0 öne geçti. Barcelona, 42. dakikada Antoine Griezmann ile beraberliği yakalarken, ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan ve 49. dakikada Fransız futbolcu Griezmann ile öne geçen Barcelona, Carles Perez (Dk. 55), Jordi Alba (Dk. 60) ve Arturo Vidal'ın (Dk. 77) golleriyle farkı artırdı.

Real Betis'te 79. dakikada Lorenzo Moron Garcia'nın golü sonucu değiştirmeye yeterli olmazken, Barcelona sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Griezmann ağları iki kez havalandırdı

Bu arada takımının galibiyetinde önemli bir rol oynayan Griezmann, Barcelona formasıyla ilk kez bir resmi maçta gol atarak, rakip ağları iki kez havalandırdı.

Sezonun ilk maçında deplasmanda Athletic Bilbao'ya yenilen Barcelona, Real Betis galibiyetiyle 3 puana ulaştı.

La Liga'da en alt sırada bulunan Real Betis'in ise henüz puanı bulunmuyor.

Messi kadroda yer almadı

Öte yandan Barcelona'da sezon öncesinde yaşadığı sakatlık yeni sona eren Arjantinli futbolcu Lionel Messi, Real Betis maçının kadrosuna alınmadı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:47
  1. Barcelona
  2. La Liga
  3. Real Betis
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM / 26 Ağustos 2019
    1. GÜNDEM / 26 Ağustos 2019
    2. ABD'den yapılan açıklamada..
    3. Bu bitki şifa dağıtıyor! İşte, yıldız..
    4. Mekik tatlısı | Görüntüsüyle mest eden..
    5. Gece sert dalgalanma! Dolar 6.40 TL’yi..
    6. Barcelona 5-2 farkla kazandı
    7. Tarım ve Orman Bakanlığı Malazgirt..
    8. Yahyalıspor’a ziyaret
    9. Cenevre'de düzenlenen Taraflar..
    10. HDP'li Lezgin paylaştı! Rezil oldu..
    11. Adryan ve Ntep takıma katıldılar
    12. Fransa'da G7 Zirvesi kapsamında 19..
    13. Ömür boyu şeker hastalığı çekmekten..
    14. ABD'de 2020'de yapılacak seçimlerde..
    15. Kara yollarında son durum
    16. Belediye iş ilanları 26 Ağustos..
    17. Dolar gece 6.40 TL'den geri döndü
    18. HDP'liler şaşırtmadı! Terör örgütü PKK..
    19. Ümraniye'de aile katliamı: 3 kişi öldü!
    20. G7 zirvesinde kaçak görüşme
    21. Muğla'da böyle bulundular! Yürek yakan..
    22. Yurtta hava durumu
    23. Bıttım sabununun cilde faydaları..
    24. KYK yurt başvurusu ne zaman son KYK..
    25. Vücutta aniden görülen morluklara..
    26. Kamyonun çektiği otomobile tır çarptı:..
    27. Büyük Taarruz’un 97. yıl dönümü..
    28. 4 kat birden düştü! 2. el fiyatına..
    29. Bartın’da korkutan yangın
    30. Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı
    Osman Gökçek Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili flaş duyuruyu yaptı!
    Osman Gökçek Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili flaş duyuruyu yaptı!

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    MHP’den Davutoğlu’na sert cevap! ‘İbretlik bir savrulma içinde’
    MHP’den Davutoğlu’na sert cevap! ‘İbretlik bir savrulma içinde’
    CHP ile HDP 2023’e birlikte hazırlanıyor
    CHP ile HDP 2023’e birlikte hazırlanıyor