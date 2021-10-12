Barcelona, 2 futbolcudan kurtulmaya çalışıyor

Lionel Messi, Luis Suarez, Antoine Griezmann... Finansal olarak zor bir süreçten geçen Barcelona'da değişim hızla sürüyor. Üst üste gelen ayrılıkların Ocak ayında da sürmesi bekleniyor.

La Liga ekibi genç bir ekip etrafında yeni bir yapılanmaya giderken elindeki bazı oyunculardan da kurtulmanın yollarını arıyor.

El Chiringuito'nun haberine göre Barcelona, Ocak ayında kadrosundaki iki oyuncudan kurtulmanın hesaplarını yapıyor.

Adı Beşiktaş ile anılıyordu

Katalan devi öncelikle Samuel Umtiti ile yolları ayırmayı planlıyor. Uzun süredir Barcelona'nın planları arasında yer almayan Fransız stoper çoktan gözden çıkarılmıştı.

Geçen sezon 16 maçta görev yapan bu sezon ise henüz resmi maçlarda süre alamayan Samuel Umtiti'nin maliyetinden kurtulmayı amaçlayan Barça acil olarak oyuncuyu takımdan göndermek istiyor. Samuel Umtiti'nin adı daha önce Beşiktaş ile de anılmıştı.

Newcastle United'a mı gidiyor?

Barcelona'nın yolları ayırmayı hedeflediği bir diğer oyuncusu ise Philippe Coutinho. Liverpool'dan astronomik bir bedelle transfer edilen Coutinho, Barcelona'ya 160 milyon Euro'luk bonservise mal oldu.

Barcelona'daki beşinci sezonuna giren Coutinho geldiğinden bu yana beklentileri karşılayamadı. 2023'te sözleşmesi bitecek futbolcu için Katalan devi bir miktar bonservis geliri elde etmek ve ayrıca oyuncunun yüksek maliyetinden kurtulmak istiyor.

Coutinho'nun adı son günlerde İngiliz ekibi Newcastle United ile anılıyor. Suudi Arabistanlılar tarafından satın alınan Newcastle'ın ilk yıldız hamlelerinden birinin Coutinho olabileceği İngiliz basınında sık sık yer almaya başladı.

Kaynak: NTV Spor