Barbaroslar'dan nefes kesen yeni tanıtım
TRT1'in sevilen tarih dizisi "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı"nın 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes kesen tanıtıma Oruç Reis'in "Baba Oruç'a tuzak kurarken 40 defa düşüneceksiniz. Yoksa o tuzakları öyle bir başınıza yıkarım ki, altından sağ çıkamazsınız" sözleri damga vurdu.
Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, Engin Altan Düzyatan, Pelin Akil ve Yetkin Dikiciler'in paylaştığı "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisinin merakla beklenen 7. bölüm fragmanı yayınlandı.
Nefes kesen sahnelerin yer aldığı fragmanda Hızır Reis'in arkadan bıçaklandığı görüldü.
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, heyecan dolu yeni bölümüyle 28 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00'de TRT1 ekranlarında olacak.