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Medya Barbaroslar'dan heyecan dolu yeni tanıtım
Medya

Barbaroslar'dan heyecan dolu yeni tanıtım

TRT'nin sevilen dizisi "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı"nın 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda düşmanın Oruç Reis'in gemisini havaya uçurma planının açığa çıktığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 17:50:00 - 2021-10-05 17:50:34

Akdeniz'i Türk gölü haline getiren kahramanların hikayesini konu edinen TRT 1 dizisi "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı", 4'üncü bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın birlikte kaleme aldığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin merakla beklenen 4. bölümünden 2. tanıtım yayınlandı.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Pelin Akil'in yer aldığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın yeni bölümü yine oldukça hareketli geçecek.

Yayınlanan fragmanda, Oruç Reis'in ''Onların derdi bizi uykumuzda boğazlamak değilmiş. Gemiyi havaya uçuracaklarmış!'' sözleri dikkati çekti. Hızır Reis'in, "Bizim beşiğimiz ecel teknesi, gemi sesleride ninimizdir!" sözleri ise fragmana damga vurdu.

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