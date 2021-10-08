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Medya Barbaroslar'da beklenmedik ölüm! Hızır vuruluyor
Medya

Barbaroslar'da beklenmedik ölüm! Hızır vuruluyor

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak?

Yeniakit Publisher
2021-10-08 08:23:00 -

TRT 1'in yeni dönem dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 4. bölümüyle nefes kesti. Merakla beklenen 5. bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmana, "Buradan hiçbiriniz sağ çıkamayacaksınız'' sözleri damga vurdu. Öte yandan Hızır Reis'in ateşlenen silahla vurulduğu görüldü. Peki Hızır Reis ölecek mi? Her şey Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın 14 Ekim 2021 Perşembe akşamı yayınlanacak 5. bölümü ile belli olacak.

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