Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda şok ayrılık! Diziye veda etti

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden ayrılan Ulaş Tuna Astepe'ye yeni sezonda yayınlanacak olan Yeni İstanbul dizisinden teklif götürüldü. Ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe ile görüşmeler devam ediyor.

Sen Anlat Karadeniz dizisiyle bir anda yıldızı parlayan ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe, son olarak TRT1'de ekrana getirilen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol aldı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'ndan ayrılmasının ardından Ulaş Tuna Astepe'ye yeni teklifler götürülmeye başlandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni İstanbul dizisinde başhekim Barış Güvener karakteri için başarılı oyunculuk performansı ile son dönemin en popüler isimlerinden olan Ulaş Tuna Astepe'yle görüşülüyor. Ekranların aranılan yüzlerinden olan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Astepe'nin teklife ne yanıt vereceği şimdiden merak konusu oldu. Doğduğu hastaneye başhekim olarak atanan Barış, genç yaşta profesör olmuştur.