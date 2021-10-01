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Medya Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nda neler oluyor? Öyle bir fragman geldi ki…
Medya

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nda neler oluyor? Öyle bir fragman geldi ki…

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 7 Ekim 2021 Perşembe akşamı TRT 1'de...

Yeniakit Publisher
2021-10-01 08:03:00 -

Midilli'den çıkan dört kardeşin tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor.

Türklerin birbirleri ile savaş haline girdiği sahne sosyal medyada olay oldu.

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