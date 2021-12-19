"Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" oyuncusu 11. kattan düşerek hayatını kaybetti
İzzet Altınmeşe'nin oğlu ve Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncularından Ali Murat Altunmeşe 11. kattaki evden düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, bir program için Mersin'de bulunan ünlü şarkıcı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe, merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde kaldığı apartmanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti.
Altınmeşe'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.