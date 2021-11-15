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Medya Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Meryem kim? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Meryem'i kim oynuyor?
Medya

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Meryem kim? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Meryem'i kim oynuyor?

Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı Meryem kimdir tarihte yaşamış mı? TRT 1 ekranlarında yayımlanan Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisinin kadrosuna yeni bir isim eklendi. Diziyi yakıdan takip edenler “Meryem kim tarihte var mı?” konusunu araştırmaya başladı. Peki, Barbaroslar dizisinde Meryem kim?

Yeniakit Publisher
2021-11-15 18:52:00 -
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Meryem kim? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Meryem'i kim oynuyor?

TRT 1 ekranlarında Perşembe akşamları yayımlanan Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisinin kadrosuna yeni bir karakter daha dahil oluyor. Peki, Barbaroslar dizisinde Meryem’i kim oynuyor?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Meryem kim? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Meryem'i kim oynuyor?

Aslen İtalyan bir ailenin kızı olan Meryem’in önceki adı Maria’dır. Küçükken ailesi öldürülmüş, sağ kalan ağabeyiyle beraber esir tüccarlarının eline düşmüştür. Fakat ağabeyi ayrı esir pazarına, kendisi ayrı esir pazarına götürülmüştür. O günden sonra da ağabeyinden hiç haber alamamıştır. Müslüman olan Maria, adının İslam’daki karşılığı olan “Meryem” ismini almıştır.

Hızır ile bir gönül yolculuğuna başlayacak olan Meryem karakterini Cemre Gümeli oynayacak.

Cemre Gümeli kimdir?

Cemre Gümeli  24 Eylül 1993'te İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul ve lise eğitimini Şişli Terakki Vakfı Okulları’nda tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sanat Yönetimi ile Medya ve İletişim Sistemleri bölümlerini birlikte okuyarak çift ana dal yaptı.

2014 yılında New York’a gitti ve bir süre orada kalarak Meisner Tekniği üzerine eğitim aldı. Türkiye’ye döndükten sonra ekran macerası başladı ve sırayla Tatlı İntikam, Servet ve Elimi Bırakma’da rol aldı.

2017’de Kumbaracı 50 ekibine dahil oldu ve Shakespeare’in 3. Richard oyununda Lady Anne karakterinde rol aldı.

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