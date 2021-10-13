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Medya Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 5. bölüm 2. fragmanı
Medya

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 5. bölüm 2. fragmanı

TRT1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Oruç Reis'in, "Ben daha bu deryaları yerinden oynatmadım" sözleri dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 10:13:00 - 2021-10-13 10:22:17

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın birlikte kaleme aldığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin merakla beklenen 5. bölümünden 2. tanıtım yayınlandı.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Pelin Akil'in yer aldığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın yeni bölümüyle yine seyirciyi ekran başına kilitleyecek.

Yayınlanan yeni fragmanda; Savaş sahneleri herkesi heyecanlandırırken, Oruç Reis'in, "Ben daha bu deryaları yerinden oynatmadım. Benim fırtınam kopunca yedi deryanın kime mezar olacağını alemi cihan görecek" sözleri dikkati çekti.

Despina ve Isabel arasındaki ipler gerilirken, Isabel, "Kaybetme korkusu senin aklını başından almış" diyerek Despina'ya bıçak çekti. 

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