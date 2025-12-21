  • İSTANBUL
Barajda tekne alabora oldu! 1 kişi kayboldu

Barajda tekne alabora oldu! 1 kişi kayboldu

Adıyaman’da balık tutmak için baraj göletine açılan arkadaş grubunun bulunduğu teknenin alabora olmasıyla bir kişi kayboldu.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, balık tutmak amacıyla Atatürk Barajı göletine açılan 5 arkadaşın bulunduğu tekne alabora oldu. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 5 arkadaş bindikleri tekneyle Atatürk Baraj göletine açıldı. Balık tutmak için baraja açılan arkadaşların bindiği tekne bir süre sonra alabora oldu. Teknede bulunan 4 arkadaş kendi imkanları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarken 30 yaşlarında olduğu öğrenilen Fatih Çakır ise su içerisinde kayboldu. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler, suda kaybolan Çakır’ın bulunması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

