Baraj seviyesi düştü! Erzincan'ın kaç günlük suyu var?

Erzincan'da tarımda su ihtiyacını karşılamak için kullanılan Erzincan (Göyne) Barajı'ndaki su seviyesi, yaşanan kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle yüzde 26,78’e, Tercan Barajı’nın doluluk oranı da yüzde 63,83’e düştü.

Erzincan’da yılın ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. 2023 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi. AFAD toplantı salonunda düzenlenen toplantının açılışında değerlendirmelerde bulunan Vali Makas, “Bütün toplantılarda belirttiğim üzere hatır hukukunu da işletin. Nedir hatır hukuku? Evrak yazıp beklemek değil, evrakları da peşine takip edelim. Gönül istiyor ki evrak yazıldığı an işler tamamlansın ama malumunuz bunu telefonla desteklediğiniz zaman zaten hızlı olan devletin hızı daha da artacaktır. Toplantımız hayırlara vesile olsun” dedi.

Ardından, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Engin Ustaoğlu tarafından Erzincan’daki yatırımlara ait ve ekonomik göstergelere ilişkin sunum yapılarak, katılımcılara genel olarak bilgiler verildi. Daha sonra, sırasıyla yatırımcı kuruluşların Erzincan genelinde yürüttükleri çalışma ve projeler hakkında, kurum yöneticileri tarafından sunum eşliğinde bilgiler verilerek, koordinasyonu gerektiren konularda ilgili birim müdürleri ile fikir alışverişinde bulunuldu.

“Barajlardaki su seviyesi düştü”

Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ise yapılan ve gerçekleştirilecek olan projeler ile ilgili bilgiler verdi. Yavuz konuşmasında barajların su seviyesi hakkında da bilgiler vererek, “Geçen senenin aynı tarihine göre Erzincan Barajı’nda 1 milyon metre küp fazla suyumuz var. Bunun gerekçesi de şu; zaten barajları biz bunun için yapıyoruz, kurak sezonda kullanabilmek için yapıyoruz. Üst havzadan daha önce biriktirdiğimiz sudan çok fazla bir tüketimimiz olmamış. Bunu bol miktarda suyumuz var harcayalım diye demiyorum. 2 milyon metre küp Erzincan Barajı için çok büyük bir su değil. Sonuçta yüzde 26’sı dolu olduğuna göre yüzde 74’ü boş. Yağışlardan inşallah daha da faydalanacağız. Tercan Barajı’nda geçen yıl aynı tarihte yüzde 33 iken şuan da yüzde 63,83’te dolu. Tercan Barajı sulama ve enerji maksatlı. İnşallah yağışlarımız daha da artacak. Dua ediyoruz ki bir problem olmayacak” ifadelerini kullandı.