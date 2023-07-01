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Yerel Baraj kapakları açıldı, piknikçiler ölümden döndü
Yerel

Baraj kapakları açıldı, piknikçiler ölümden döndü

Yeniakit Publisher
2023-07-01 16:01:00 -
Baraj kapakları açıldı, piknikçiler ölümden döndü

Diyarbakır'da baraj kapakları açıldı, 4 piknikçi mahsur kaldı.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Dicle Nehri kıyısında piknik yapmak isteyen 4 vatandaş, baraj kapaklarının açılması sonucu suyun yükselmesiyle mahsur kaldı. Durumun bildirilmesiyle devreye AFAD ekipleri girdi.

Eğil ilçesine bağlı Kayaköyü mevkiinde 4 kişi piknik yaptıkları sırada baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesi yükseldi. Suyun yükselmesiyle 4 kişi bulundukları alanda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine teyakkuzda bekletilen AFAD ekipleri sevk edildi.

6 personel, 1 arama kurtarma aracı ve su üstü arama kurtarma botu ile mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

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