Baraj gölünde lastik botla mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
MALATYA (AA) - Malatya'da Karakaya Baraj Gölü'nde lastik botlarıyla mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
Lastik botla gezi amacıyla Karakaya Baraj Gölü'nde açılan iki kişi, botlarının bozulması ve rüzgarın etkisiyle yaklaşık 3 kilometre açığa savruldu.
Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.
Ekipler, karadan lastik botla yaklaşık 3 kilometre uzaklaşan vatandaşları, kıyıya çekerek kurtardı.