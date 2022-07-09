Banyo temizliği için çok etkili 7 yöntem

1. Ketçap ile Pası lekesi çıkarma

Paslı yüzeye biraz ketçap sürün. Bu yöntem en iyi küçük pas lekelerinde işe yarar.

Paslanmayı gidermek için yüzeyi bir süngerle iyice ovalayın.

Bir parça yumuşak bez alın ve kalan ketçabı silin.

Evet bu kadar! Sonuçları karşılaştırmak için öncesinde 1 fotoğraf çekmeyi unutmayın.

2. Musluğu limonla temizleme

Süngerle temizlemeye çalıştığınızda kirler kolayca çıkmıyorsa, musluğun kaplamasını bozmamak için sert aşındırıcılar kullanmayın.

Yarım limon alın ve musluğu bununla ovalayın. Kullandığınız limonun sulu olmasına ve musluğa yeteri kadar limon suyu sıktığınızdan emin olun.

Bir parça yumuşak bez veya kağıt havlu alın ve kirleri ve kalan limon suyunu çıkarın.

3. Küvetinizin Köşelerindeki Koyu Noktalardan Kurtulun

1 tatlı kaşığı karbonatı cam bir kaseye dökün.

Üzerine biraz çamaşır suyu ekleyin. Çamaşır suyu karbonatı tamamen örtmelidir. Dikkatli olun ve cildinize herhangi bir ağartıcı bulaşmasına izin vermeyin. Bir çift lastik eldiven giyebilirsiniz

Pamuklu pedleri alın ve çözeltiye batırın.

Islatılmış pamuklu pedleri kirlenmiş yüzeye yerleştirin. Her ihtimale karşı, malzemenin çözüme nasıl tepki vereceğini kontrol etmek için bu yöntemi ilk önce çok görünür olmayan bir noktada denemek daha iyidir.

Kirleri pamuklu pedlerle ovalayın.

Çözeltiyi suyla yıkayın ve yüzeyi yumuşak bir bezle silin.

4. Banyo aynasının buğulanmasını önleme

Aynayı aşırı nemden temizleyin.

Aynaya biraz tıraş kremi sürün.

Yüzeye eşit olarak dağıtın ve bir dakika bekletin.

Kremi yumuşak bir bezle silin ve sonucun tadını çıkarın.

5. Duş başlığının sirke ile temizlenmesi

Bir duş başlığı alın ve sirke dolu plastik bir torbaya koyun.

Torbayı sıkıca kapatın.

20 dakika bekleyin.

Sirke torbasını çıkarın, duş başlığını suyla durulayın ve sonucun tadını çıkarın.

6. Tuvaletinizi temizlemek için sabun ve Sprite karışımı kullanmak

Bir kalıp sabun alın ve rendeleyin. İhtiyacınız olan sabun miktarı, ihtiyacınız olan temizlik karışımının miktarına bağlıdır.

Rendelenmiş sabunu bir kaseye koyun ve üzerine biraz Sprite dökün. Sprite sabunu tamamen örtmelidir.

Biraz su ekleyin.

Malzemeleri iyice karıştırın.

Karışımı bir sprey şişesine dökün ve tuvalete uygulayın.

Bir süre bekleyin, gerekirse bir fırça ile tuvaleti ovalayın ve sifonu çekin.

7. Beyaz fayansları limon suyuyla daha parlak hale getirmek

Limonun yarısını alın ve üzerine biraz karbonat uygulayın.

Fayansı limon ve karbonat tozu ile iyice ovalayın.

Fayansları suyla yıkayın.

Sonucun tadını çıkarın.