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Banu İşçi Sezen’e 3’üncü kez ’Liderlik Ödülü’

Turkcell Akademi’nin Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, Hindistan’da düzenlenen Dünya İnsan Kaynakları Kongresi’ndeki Dünya Kadın Liderleri Ödülleri etkinliğinde, ’Telekom ve İnternet Sektöründe Kadın Lider’ ödülüne layık görüldü.

08 Mart 2019 Cuma 10:19
Banu İşçi Sezen’e 3’üncü kez ’Liderlik Ödülü’

Turkcell Akademi’nin Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, Hindistan’da düzenlenen Dünya İnsan Kaynakları Kongresi’ndeki Dünya Kadın Liderleri Ödülleri etkinliğinde, ’Telekom ve İnternet Sektöründe Kadın Lider’ ödülüne layık görüldü. Banu İşçi Sezen böylece 3’üncü kez liderlik ödülüne sahip oldu.



Türkiye’nin ilk kurumsal üniversitesi diye tabir edilen Turkcell Akademi’nin gelişiminde büyük katkısı bulunan Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, Dünya İK Kongresi’nde (World HRD Congress) 3’üncü kez liderlik ödülünü aldı. Banu İşçi Sezen, bu yıl 28’incisi düzenlenen kongrede ’Telekom ve İnternet Sektöründe Kadın Lider’ ödülüne layık görüldü. Oluşturduğu stratejilerle, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle pek çok ilki hayata geçiren ve Turkcell Akademi’nin başarılı şekilde bugünlere gelmesini sağlayan Sezen, Dünya İK Zirvesi tarafından daha önce de ’İK’da Teknolojinin Stratejik Kullanımında Dünyanın Etkin Lideri’ arasında gösterilmiş ve ödül almıştı.



"Eğitimde teknolojiyi kullanarak öncü olduk"


133 ülkeden yaklaşık 2000’den fazla uluslararası katılımcının yer aldığı etkinlikte kendisine takdim edilen bu önemli ödül dolayısıyla gurur duyduğunu belirten Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, "Turkcell’in dijital operatör olarak sunduğu teknoloji gücü ve bilgi birikimini, eğitim alanında da dünyaya örnek olacak uygulamalarla hayata geçirerek, toplumda fark oluşturacak işlere imza attık. Dünya İK Zirvesi tarafından bu adımlarımızın takdirle karşılanması bizim için mutluluk verici. Bu başarının temelinde insana, sektöre ve topluma değer katma heyecanımız yer alıyor" ifadelerini kullandı.



Türkiye’de eğitimde teknolojiyi kullanarak öncü olduğumuz birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini kaydeden Sezen, "Turkcell Akademi ile bireylerin gelişimini sürekli kılmak için eğitim teknolojilerine yaptığımız yatırım sayesinde, zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın verdiğimiz eğitimlerle milyonlara ulaştık. Türkiye’de teknolojiyle kadın istihdamını güçlendirmek, teknolojiyi tüketen değil yerli insan kaynağıyla üreten olmak için birçok alana yatırım yaptık. Ekonomide inovasyon ile fark oluşturan nesiller yetiştirmek vizyonuyla hayata geçirdiğimiz ’Geleceği Yazan Kadınlar’ projesinde topluma kattığımız değer neticesinde ödüle layık görülmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’de ve dünyada birçok insanın yaşamına değer katmak için teknolojiyi fırsata çevirmeye, platformumuzu büyütmeye, yeni öğrenme çözümleri ve içeriklerle ’insana’ faydalı olmaya devam edeceğiz" dedi.



Farklı sektörlerden kadın liderlere ödül veriliyor


Dünya İK Kongresi kapsamında farklı sektörlerden kadın liderlere ödül veriliyor. Yaptıkları işlerle damga vuran ve topluma değer katan isimleri öne çıkaran organizasyon, liderlik vasıflarıyla işlerini iyiden mükemmele dönüştüren isimleri takdir ediyor.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:19
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