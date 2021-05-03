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Gündem Bankaya gitmek için nereden izin alınır? Bankaya gitmek için izin belgesi nasıl alınır?
Gündem

Bankaya gitmek için nereden izin alınır? Bankaya gitmek için izin belgesi nasıl alınır?

Bankalara gitmek serbest mi? Bankalar tam kapanma günlerinde kısıtlı olarak çalışmakta. Artan korona vakalarının önüne geçilmesi için Kabine toplantısında tam kapanma uygulamasına geçilmesi için karar verildi. 29 Nisan’da başlayan tam kapanma devam ederken, bankadan maaşını çekmek isteyen ya da bankada işlem yapmak zorunda kalan vatandaşlar bankalara gitmenin yasak olup olmadığını sorguluyor. İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesinde bankaları çalışma saatlerine ilişkin detaylara yer verildi. Peki bankalara gitmek serbest mi? Bankaya gitmek için nereden izin alınır? Bankaya gitmek için izin belgesi nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2021-05-03 09:06:00 -
Bankaya gitmek için nereden izin alınır? Bankaya gitmek için izin belgesi nasıl alınır?

Bugün bankalar açık mı? 3 Mayıs Pazartesi günü bankalar çalışıyor mu? 17 Mayıs'ta bitecek tam kapanma uygulaması devam ederken bankalarda işi olanlar ise bankalara gitmenin yasak olup olmadığını araştırıyor. Özellikle "Bankalarda işi olanlar bankalar bugün açık mı?" ve "Tam kapanma banka çalışma saatleri ne?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan detayları haberimizde derledik. İşte merak edilen soruların cevabı...

Tam kapanmada bankalar açık mı?

Bankalar saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bilgilere göre 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları hizmet vermeye devam edecek.

Bankaya gitmek için nereden izin alınır?

Vefa destek hattına 112 üzerinden ulaşarak izin alınabilir. Bankaya gidilecek gün içerisinde aranıp izin alınması yeterli olacak. İzin almak için en az 2 saat öncesinden aranmış olması gerekecek. Tam kapanmaya yönelik İçişleri Bakanlığı genelge yayımladı. Yayımlanan genelgeye göre; Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde bankalar da yer aldı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.

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