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Aktüel

Bankaya girmek için direnen yaşlı adama polis engeli

Zonguldak’ta 65 yaş üzeri olan D.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 13:02:48 -
Bankaya girmek için direnen yaşlı adama polis engeli

Zonguldak’ta 65 yaş üzeri olan D.A., bankada işlem yapmak için evden dışarı çıkınca polis engeline takıldı.


Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Sapça köyünden geldiği öğrenilen 65 yaş üzerinde olan D.A., bankaya işlem için girerken polis ve banka güvenliği tarafından uyarıldı. Bankaya girmek için direnen D.A., polis tarafından korona virüs salgını tedbirleri kapsamında dışarı çıkmasının sakıncalı olduğu konusunda uyarılarak evine gönderildi.

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