Bankaların hangi şubeleri açık, hangi şubeleri kapalı? Bankalar ne zaman açılacak ne zaman kapanacak?

QNB Finansbank tam kapanma nedeniyle müşterilerine çalışma saatlerine ilişkin yeni mesai saati bilgisi paylaştı. Banka mesajında şunları dile getirdi: “Degerli Musterimiz, Koronavirus onlemleri kapsaminda subelerimiz 30/04/2021 tarihi itibariyla 10:00 - 12:30 ile 13:30 - 16:00 arasinda hizmet vermeye baslayacak olup tam kapanma doneminde bazi subelerimiz gecici olarak kapali olacaktir. Acik subelerimize https://www.qnbfinansbank.com/yasal/sube-ve-atm linkinden ulasabilirsiniz. Toplum sagligini korumaya yonelik Cep ve Internet Subesi, ATM veya Cagri Merkezi kanallarimizi kullanmanizi rica ederiz.”

Bankalar tam kapanma günlerinde açık mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma genelgesi içerisinde banka çalışanlarının yasaktan muaf tutulduğu saatler açıklandı. 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personelle hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları muaf olacak.

Banka çalışma saatleri kaç?

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tam kapanma sürecinde bankaların çalışma saatlerine yönelik açıklama geldi. Alınan tedbirlerin başarıya ulaşabilmesi için kurallara hassasiyetle uyulmasının gerekli olduğu aşikardır. Bu bağlamda, kısıtlama süresince banka müşterilerinin işlemlerini şube dışı hizmet kanallarını kullanarak yerine getirmeleri önem arz etmektedir. Bankalar toplum, müşteri ve çalışan sağlığının korunmasına azami ölçüde dikkat ederek, bankacılık hizmetlerini ve ödeme sistemlerini kesintisiz olarak sürdürecektir. Banka şubeleri 10.00-16.00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde ve makul sayıda personel ile hizmet verecektir. Banka müşterileri bölgelerindeki açık şubelere ilişkin bilgiye ilgili bankaların internet sitesi ve diğer iletişim kanallarından ulaşabilirler.