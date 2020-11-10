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Gündem Bankalar bugün açık mı? | Bankalar bugün çalışıyor mu?
Gündem

Bankalar bugün açık mı? | Bankalar bugün çalışıyor mu?

Bankalar açık mı? 10 Kasım Salı günü sebebiyle milyonlarca kişi bugün bankaların çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, bugün kargolar çalışıyor mu? | 10 Kasım bankalar açık mı? | 10 Kasım PTT açık mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-10 09:32:00 -
Bankalar bugün açık mı? | Bankalar bugün çalışıyor mu?

Bugün bankalar açık mı? | Bugün resmi tatil mi? |10 Kasım Salı günü sebebiyle milyonlarca kişi bankaların, PTT’nin ve kargoların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, 10 Kasım iş yerleri tatil mi?

Bankalar bugün açık mı? | Bankalar bugün çalışıyor mu?

10 Kasım Salı günü resmi tatil değil. Bu sebeple 10 Kasım Salı günü bankalar, kargolar ve PTT normal mesai saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek.

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