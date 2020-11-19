Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 160,1 milyar lira azalarak 3 trilyon 600,4 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 13 Kasım ile biten haftada 160 milyar 100 milyon 83 bin lira azalarak 3 trilyon 760 milyar 494 milyon 90 bin liradan, 3 trilyon 600 milyar 394 milyon 7 bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,05 azalışla 1 trilyon 551 milyar 453 milyon 288 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 7,25 düşüşle 1 trilyon 918 milyar 291 milyon 340 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 1 milyar 551 milyon dolar artarak 254 milyar 85 milyon dolara çıktı.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 225 milyar 747 milyon dolar olurken, bunun 141 milyar 131 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 84 milyar 616 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.





- Taksitli ticari krediler azaldı





Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,46 artarak 637 milyar 224 milyon 843 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 2,02 azalışla 555 milyar 847 milyon 65 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 2,16 artarak 192 milyar 621 milyon 538 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 254 milyar 46 milyon 703 bin lirası konut, 7 milyar 238 milyon 634 bin lirası taşıt ve 375 milyar 939 milyon 506 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 13 Kasım ile biten haftada 108 milyar 324 milyon 18 bin lira azalarak 3 trilyon 459 milyar 883 milyon 61 bin liraya indi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,10 artış gösterdi.