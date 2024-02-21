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Ekonomi Bankacılığı bırakıp süt keçisi çiftliği kurdu! Şimdi herkes onun başarısını konuşuyor
Ekonomi

Bankacılığı bırakıp süt keçisi çiftliği kurdu! Şimdi herkes onun başarısını konuşuyor

Yeniakit Publisher
2024-02-21 22:37:00 -
Bankacılığı bırakıp süt keçisi çiftliği kurdu! Şimdi herkes onun başarısını konuşuyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olup bir süre bankacılık yapan Funda Özer Baltalı, Seferihisar’da kurduğu süt keçisi çiftliğinde girişimcilik başarısına imza attı.

Baltalı Gıda Kurucusu Funda Özer Baltalı, girişimcilik öyküsüyle dikkat çekti. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra bir süre bankacılık daha sonra da deri sektöründe saraciye üretimine giren Baltalı, başarı öyküsünü Yeni Asır'a anlattı.

Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektöründe daha güçlü olması gerektiğine inandığı için süt keçisi çiftliği kurmaya karar verdiğini anlatan Baltalı, "Türkiye'de tarım ve hayvancılık sektörü büyük bir potansiyele sahip. Kalkınma ve iyi bir ekonomi için tarım ve hayvancılığın güçlü olması gerektiğine inandığım için bu alanda araştırmalar yaptım. Ben kendim ve ailem için doğru zamanda bu yatırımı yapmaya karar vererek süt keçisi çiftliği kurmaya karar verdim. Üretime dayalı sanayilere inanan bir girişimci olarak yola çıktım. Ürün yelpazemizde hiçbir katkı ve koruyucu kullanmadan üretilen tamamı yüzde 100 keçi sütünden günlük pastörize keçi sütü, pastörize keçi kefiri, uzun ömürlü UHT süt, keçi peyniri, kaşar peyniri, geleneksel Fransız peyniri olan büş, lor, labne, tereyağı, süzme yoğurt ve bebek bisküvisi bulunmaktadır" dedi.

Keçi sütünde ezber bozdu

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Düzce Köyü'nde süt keçisi çiftliği kurarak sadece keçi sütü işleyen bir mandırası bulunduğunu söyleyen Baltalı, "Toplam 110 dönüm arazimdeki çiftliğimde 2500 zeytin ağacı, 150 mandalina ve 200 adet meyve ağacı bulunuyor. Mandıra ve çiftlik aynı yerde. Türk ve Fransız makina ekipmanlarının kullanıldığı mandıramızda hijyen kurallarına en üst seviyede dikkat edilerek; geleneksel üretim yöntemlerinden asla vazgeçmeden, yüzde 100 keçi sütünden ve her gün yenileri ilave olan pek çok özel lezzet üretiyoruz. Üstelik "keçi sütü kokar" algısına son vermiş olmanın da gururunu yaşıyoruz.

Mandıramızda her gün, bu gururla ve anne duyarlılığı ile üretim yapıyoruz. Türkiye'nin dünya çapında büyük bir aktör olabilmesi için doğru kurgulanmış işbirliklerini gerçekleştirmesi büyük önem taşıyor. Bu bakış açısının Türkiye'yi tarım ve hayvancılıkta dünyanın sayılı ülkeleri arasına taşıyacağına inanıyorum" diye konuştu.

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