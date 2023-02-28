Banka promosyonlarında değişiklik olur mu? Milyonlar bekliyor: EYT görüşmeleri Meclis'te başladı

TBMM Genel Kurulu'nda Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

Düzenlemede son dakika bir değişiklik olur mu?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi tamamlandı. Düzenleme bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek, başvurular ne zaman başlayacak? Emekli olanlar ne kadar promosyon alacak? EYT düzenlemesinde son dakika bir değişiklik olur mu? İşte detaylar...

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: “AK Partili Mustafa Elitaş’ın yapmış olduğu açıklama ilk gündem maddesinin EYT olacağı yönünde. Meclis’in kendine göre bir kanun planlaması var Komisyon’un buna göre bir çalışması var ve kanunlar buna göre Meclis Genel Kurulu’na geliyor.

Daha önce de belirtmiş olduğum gibi vatandaşların EYT hakkı korunacaktır bu devletin bir sözüdür. Tabi ki de Meclis Genel Kurulu buna karar verecektir. Öncelikle asıl gündem maddelerinin depremle ilgili çıkacak yasaların olmasını bekliyorum.

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EYT’LİLERE AYLIK NE ZAMAN BAĞLANIR?

EYT, Meclis gündemine gelirse eğer 28 Şubat Salı günü yasalaşırsa vatandaşlarımız mart ayında dilekçe verir, dilekçe verdiklerinden 1 ay sonra kanuni olarak kendilerine emekli aylığı bağlanır.

Eğer bu yasa çarşamba günü yani 1 Mart’a kalırsa ve 1 Mart’ta yasalaşırsa vatandaşlarımız yine mart ayı içerisinde dilekçelerini verip nisanda ilk emekli maaşlarını alırlar.

Yani 28 Şubat’ta kanun çıkması ile martın ilk günlerinde kanun çıkmasında vatandaşlarımızın emekli maaşlarını almaları açısından farklılık bulunmamaktadır.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN EYT’LİLERİN AİLELERİNE AYLIK BAĞLANACAK MI?

EYT başvuruya esas olduğu için vatandaşlar emekli olmadan yani dilekçe vermeden emekli olamayacaktır. EYT kapsamında 5 bin ile 5 bin 975 gün ile SSK’dan emeklilik, 9000 gün prim günü sayısı ile Bağkur ve Emekli Sandığı’nda emeklilik söz konusudur.

Mevzuatımıza göre zaten deprem nedeniyle hayatını kaybeden veya malul hale gelen kişinin yakınlarına çok çok daha az prim günü sayısına emeklilik aylığı bağlanabiliyor. Yani illa EYT çıkacak ve maaş bağlanacak diye beklenmemek lazım. SSK’da 900 gün, Bağkur ve Emekli Sandığı’nda 1800 gününüz varsa malul olan kişilere bizzat emeklilik aylığı, ölen kişilerin yakınlarına bizzat emekli aylığı bağlanabiliyor.

EYT yasasının çıkmaması depremzedeler için bir hak kaybı değildir.

BANKA PROMOSYONLARINDA ARTIŞ BEKLİYOR MUSUNUZ?

Banka promosyonları çok önemli hale geldi hem bankalar açısından hem banka promosyonları alacaklar açısından. Bankalar açısından önemli hale geldi çünkü bankaların TL mevduatı tutma oranı artırıldı. Eğer bankaların döviz mevduatı yüzde 50’den fazla ise Merkez Bankası’nın zorunlu karşılığı ve devlet tahvili alma zorunluluğu artırıldı. Bundan dolayı bankaların TL mevduatları yoksa zararda olacaktır.

O yüzden bankalar bir promosyon yarışına girecektir. Vatandaşlarımız da bu promosyonu almak için bekliyor. 5 bin ile eklemelerle beraber 15 bin lira civarında bir promosyon durumu olacağını ben bekliyorum.

Bunun için vatandaşlarımız bankaya gidip ‘bana ne kadar promosyon vereceksin?’ şeklinde sormalıdır.

EYT DÜZENLEMESİNDE DEĞİŞİKLİK OLUR MU?

EYT yasasının Bağkur intibak, Bağkur ihya, stajyer ve çıraklık sorununun çözülmeden çıkması bazı mağduriyetlere neden olabilir.

EYT düzenlemesinde Komisyon’da bu sorunlara ilişkin bir çözüm çıkmadı. Genel Kurul’a ilave edilecek madde ile bu çözülebilir. Ancak EYT yasasının hızlı bir şekilde çıkması bekleniyor. Bunu Genel Kurul’a geldiğinde hepimiz birlikte göreceğiz.”