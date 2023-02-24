Altın, dolar ne kadar oldu? 24 Şubat 2023 Döviz kuru: euro, dolar ,sterlin, gümüş, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? Altının fiyatlarında son durum ne?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, ' Altın, Dolar, euro ne kadar oldu? 24 Şubat 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gümüşün fiyatı, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 50 baz puan faiz artırabileceğine ilişkin beklentiler yüzde 28'e çıkarken, 25 baz puanlık faiz artış ihtimali yüzde 72 seviyesinde bulunuyor. Altın fiyatlarındaki dolar etkisi devam ediyor. Devam eden etki baskıya neden oldu. Bu hafta borsa ve dolar yükseldi, altın ve euro değer kaybetti.Doların yükselişi, ABD para birimi cinsinden emtia fiyatlarını artırdı.

Bu gelişmelerle küresel ölçekte dolara olan talebi artarken, altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından düne göre yüzde 0,18 artışla bin 107 liradan işlem görüyor.

İslam Memiş açıkladı: Altın ve gümüşü sollayacak yeni yatırım aracıKripto para başta olmak üzere dolar, euro, konut ya da arsa gibi pek çok yatırım aracı bulunsa da vatandaşlar kendileri için en güvenli liman olan altını tercih ediyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni gözdesini duyurdu. Memiş, yeni gözdesi için altın ve gümüşü sollayacak dedi.

Ocak ayında yatırımcısına güzel kazançlar elde ettiren altın, şu sıralarda yatırımcısını üzüyor. Hal böyle olunca yeni yatırım aracı arayışları da çoğaldı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, daha önce hiç bahsini açmadığı yeni yatırım aracını takipçileriyle paylaştı.

Memiş, yeni gözdesinin getiri olarak altın ve gümüşü sollayacağını ve dünyanın yeni gözdesinin artık bu olacağını iddia etti.

YENİ GÖZDE “KOBALT”

İslam Memiş, yeni gözdesinin daha önce hiç söz etmediği kobalt olduğunu söyledi. Nereye yatırım yapmalıyım? Sorusunu soranlara tek cevap olarak “kobalt”ı verdi.

Memiş, Geleceğin dünyasında kobalt’ın başrol olacağını da sözlerine ekledi.

KOBALT NEDİR?

Kobalt, bir kimyasal elementtir. Simge olarak "Co" ve atom numarası 27 olarak gösterilir. Kobalt, demir, nikel ve bakır gibi diğer metal elementlerle birlikte bulunabilen bir geçiş metalidir. Kobalt, manyetik özellikleri ve yüksek sıcaklıklara dayanıklılığı nedeniyle birçok endüstriyel uygulamada kullanılır.

Kobalt ayrıca birçok farklı bileşikte bulunur ve bu bileşikler de birçok endüstriyel uygulamada kullanılır. Örneğin, kobalt oksit, porselen üretiminde kullanılırken, kobalt alaşımları da mıknatıs üretiminde kullanılır.

Ayrıca, kobalt bazlı mavi pigment, resim ve seramik gibi sanatsal uygulamalarda da kullanılır. Kobalt ayrıca biyolojik sistemlerde önemli bir elementtir ve birçok canlı organizmada bulunur.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?

Ekonomist Hikmet Baydar açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Doların değer kaybı ile beraber altında yukarı yönlü hareketler olabilir. Türkiye dahil birçok merkez bankası altın pozisyonunu artırıyordu. Altın önümüzdeki süreçte popülerliğini koruyacaktır. Ons altında yön yukarı dönebilir. 2 bin dolar hedefini deneyebilir.

Çok kısa vadede gram altında oynaklık beklemiyorum. Gram altın 1100-1200 lira bandında hareket eder. Dolar/TL ve euro/TL’nin hareketleri altında belirleyici olacak. Döviz kurlarında büyük hareketler olmazsa altın fiyatları bu seviyelerde dalgalanır.”

24 ŞUBAT 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 24 Şubat Cuma 2024 canlı altın fiyatları...

Gram altın fiyatı alış: 1.108,01 satış: 1.108,21

Çeyrek altın fiyatı alış: 1.847,00 satış: 1.868,00

Cumhuriyet altın fiyatı alış: 7.547,00 satış: 7.604,00

Yarım altın fiyatı alış: 3.694,00 satış: 3.736,00

Tam altın fiyatı alış: 7.561,00 satış: 7.634,00

ATA altın fiyatı alış: 7.483,05 satış: 7.672,96

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,8775 (Alış) - 18,8810 (Satış)

EURO: 19,9604 (Alış) - 19,9664 (Satış)

STERLİN: 22,5523 (Alış) - 22,6654 (Satış)

1 DOLAR = 18,88 TL

NOT: Altın ve dolar fiyatlarındaki son bilgiler 24 Şubat Cuma günü saat 16.30 itibarıyla alınmıştır.