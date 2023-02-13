Bangladeş'ten duygulandıran video! Gözyaşları ile Türkiye'ye dua ettiler
Arakanlı Müslümanlar Bangladeş'deki Türkiye Büyükelçiliği binasını ziyaret ederek, deprem felaketinden etkilenen Türkiye için gözyaşı dökerek dua ettiler.
Ümmet, Türkiye'de yaşanan deprem felaketi için tek yürek oldu.
Maddeten Türkiye'ye destekte bulunan Müslümanlar, depremzede vatandaşlarımıza manevi desteklerini de esirgemiyor.
Bangladeş'ten duygulandıran video!
Bangladeş’te mülteci olarak bulunan Arakanlı Müslümanlar ve yerel halk da, Türkiye Büyükelçiliği binasını ziyaret ederek başssağlığı diledi.
Arakanlı Müslümanlar ziyarette gözyaşları ile Türkiye için dua etti.