Bangladeş'ten "Arakanlı Müslümanların kamplarındaki iletişim hizmetlerinin yeniden açılması" kararı

DAKKA (AA) - Bangladeş'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında daha iyi hizmet sağlamak için Arakanlı Müslümanların kaldığı mülteci kamplarındaki mobil ağları ve internet hizmetlerini yeniden aktif hale getirme kararı aldığı bildirildi.

Ülke basınındaki habere göre, Bangladeş Mülteci İşlerinden Sorumlu Yönetici Mahbub Alam Talukder, mülteci kamplarındaki telefon ve internet hizmetlerinin yeniden kullanıma açılmasına karar verildiğini açıkladı.

Talukder, karara ilişkin kendilerine bilgi verildiğini ancak uygulamaya geçilmesi için resmi tebligatın beklendiğini aktardı.

Hükümet yetkililerine 1,2 milyon Arakanlı mülteci için dijital iletişimin yeniden kurulmasını tavsiye ettiklerini söyleyen Talukder, kamplardaki görevleri sırasında kendilerinin de bu durumdan mağdur olduğunu ve hizmetlerin aksadığını kaydetti.

Talukder, kararı çok olumlu karşıladıklarını, İçişleri Bakanlığının kamplarda mobil şebekeleri ve internet hizmetlerini eski haline getirmesi için Bangladeş Telekomünikasyon Düzenleme Komisyonuna (BTRC) derhal talimat vermesini beklediklerini ifade etti.

- Eylül 2019'da yasaklamıştı

Uluslararası hak kuruluşları, mart ayı başlarında Bangladeş'te patlak veren Kovid-19 salgınının ardından Arakanlıların yaşadığı kamplardaki iletişim hizmetlerinin eski haline getirilmesini talep ediyordu.



Bugüne kadar kamplarda yaşayan 83 kişinin salgına yakalandığı ve 6 kişinin de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Bangladeş, Eylül 2019'da kamplardaki Arakanlıların cep telefonu SIM kartlarını kullanmasını yasaklamıştı.

Hükümet, telekomünikasyon düzenleme kurumuna güvenlik gerekçesiyle "kamplardaki internet hizmetlerini kapatma talimatı" vermişti.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.



Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.



BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

