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Bangladeş, Rohingya kamplarında mobil telekom yasağını yeniden başlattı

02 Eylül 2019 Pazartesi 18:43
Bangladeş, Rohingya kamplarında mobil telekom yasağını yeniden başlattı

DAKKA (AA) - Bangladeş'teki telekom idaresinin, güvenlik gerekçesiyle Arakanlı Müslümanların (Rohingyalar) kaldığı kamplarda telekom yasağını tekrar başlattığı bildirildi.

Bangladeş Telekomünikasyon ve Düzenleme Komisyonu yetkilisi Samiul Khan, tüm mobil telefon operatörlerinden, Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplarda hizmet vermeyi durdurmasını ve kamplarda kalanlara SIM kart satmamalarını istediklerini belirtti.

Hükümet, geçen yıl ekimde, güvenlik açığını gerekçe göstererek, ülkenin güneyindeki Cox's Bazar'daki kamplarda mobil iletişim yasağı başlatmıştı.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik girişimine yol açacağı endişesini taşıyor.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 18:43
  1. Arakanlı Müslüman
  2. Bangladeş

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