Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 10 Özel Güvenlik Görevlisi alıyor
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 10 Özel Güvenlik Görevlisi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacak.
Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR internet adresi üzerinden de yayımlanacak.
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ