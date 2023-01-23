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Gündem Balyozcu Çetin'in havası sönmüş! Kudretli general eskisi şimdi "Ama yapmayın" modunda...
Gündem

Balyozcu Çetin'in havası sönmüş! Kudretli general eskisi şimdi "Ama yapmayın" modunda...

Çetin Doğan, Balyoz davasına ilişkin duruşma kapsamında yeniden savunma yaptı. Doğan, yeniden görülen balyoz davasına ilişkin bir de basın açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 21:24:00 - 2023-01-23 21:51:58
Balyozcu Çetin'in havası sönmüş! Kudretli general eskisi şimdi "Ama yapmayın" modunda...

28 Şubat darbecilerinden Çetin Doğan, Balyoz davası kapsamında yeniden hakim karşısına çıktı.

Çetin Doğan yargılandığı davaya ilişkin bir basın açıklaması paylaştı.

"Tarih ülkemizde ve dünyada siyasi iktidarların çıkar ve ideolojik temeldeki siyasi hedefleri uğruna nice yurtsever kişi ve grupları düzmece bahanelerle zindanlara attırdığına şahittir." diyen darbeci Doğan, şu ifadeleri kullandı:

Son dönemde ülkemizde adaletin bütünüyle devletin temeli olmaktan çıkarak açılan siyasi davalarla zulmün aracı haline gelmiştir. Bu bağlamda Balyoz Kumpas Davası'nın son perdesi 23 Ocak 2023 tarihinde İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılıyor.

Eminim toplumumuzda çoğu kişi 2010 yılının başlarında açılan kumpas davasının sonlandığını ‘Adaletin’ yerini bulduğunu düşünüyordur. Bu dava ile yargı erki ‘Bal gibi Balyoz vardı’ diyen siyasilerin amaçlarına hizmet etmek suretiyle de bir bakıma Türk Ordusuna, Mustafa Kemal’in askerlerine kumpas kuranları aklamak için alet edilmiştir.

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