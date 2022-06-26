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Spor Balotelli'nin yeni adresine çok şaşıracaksınız!
Spor

Balotelli'nin yeni adresine çok şaşıracaksınız!

Sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, Romain Saiss ve Gedson Fernandes transferinden sonra bir hamle daha yapmak istiyor. Weghorst ile anlaşmaya varan Kartal, bir golcü daha almak istiyor. Adana Demirspor'un dünya yıldızı olan Balotelli Kartal'a resmen önerildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 16:02:00 -
Balotelli'nin yeni adresine çok şaşıracaksınız!

Sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, Romain Saiss ve Gedson Fernandes transferinden sonra bir hamle daha yapmak istiyor. Weghorst ile anlaşmaya varan Kartal, bir golcü daha almak istiyor. Adana Demirspor'un dünya yıldızı olan Balotelli Kartal'a resmen önerildi.

Beşiktaş 'ta transferde hareketli günler yaşanıyor. Siyah beyazlılar golcü transferinde Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'i bitirmeye çok yakın. Kartal, kısa süre içerisinde görüşmeleri sonlandırarak 29 yaşındaki forvet oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Weghorst dışında siyah beyazlılar için bomba bir isim gündeme geldi.

Beşiktaş'a, Adana Demirspor'da forma giyen İtalyan golcü Mario Balotelli önerildi. Yıldız golcünün menajeri siyah beyazlı takımın yöneticileriyle iletişime geçerek 31 yaşındaki futbolcuyu siyah beyazlı takıma önerdi. Türkiye'ye gelmeden önce Sergen Yalçın döneminde yeniden gündeme gelen Balotelli için tecrübeli teknik adamdan onay çıkmamıştı.

Ardından Balotelli, Adana Demirspor formasıyla Vodafone Park'ta Beşiktaş'a gol attı ve Sergen Yalçın'a doğru el hareketi yaparak tepki gösterdi.


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Yorumlar

vatansever

siz kamuoyu oluşturma araçlarından gazeteniz yardımıyla lütfen devlete yabancı ortaksız uçak motoru geliştirme konusunda kamuoyu oluşturun biran önce devlet halkın baskısını hissetsin araştırma ve geliştirme hızlansın fazla vakit yok bunu yabancı ortaksız geliştirmemiz lazım atmış yıl önce işgal edilmesini önlemek için asker gönderdiğimiz ülkeler uzaya araç gönderiyor biz daha kendimize ait motor geliştiremedik bu örnekten sonra birşeyler hissediliyormu acaba ne hissedilmesi gerektiğini söylemeyeceğim
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