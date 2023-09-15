  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Paşinyan iyice sıyırdı! Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararlarını tanıyacağını duyurdu Putin Ermenistan’a ayak bastığı an tutuklanacak

Türk mühendislerden tarihe geçecek başarı! Tamamen yerli 'Radyosondeler' yaptılar

İşte yeni yıldaki beklenti! Telefonun İMEİ kaydını yaptırmayan yandı

Mete Yarar, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki en büyük açığını açıkladı! Sonra ekledi: Geçmiş olsun

İzmir'de CHP ile İyi Parti adayları bir birine girdi! Özlale: 'Ne onun gibi masonum ne de işçi düşmanı'

Polis yoldan geçen motorcuyu çevirdi; öndeki aracı takip dedi İşte o anlar…

Başörtüsünü çıkarıp atan Elif Çakır'dan büyük edepsizlik! Haddini bil be kadın

Feministler konuşsanıza? Bu nasıl bir yobazlıktır!

Provokatif bildiri yayınlayan 'Müdafaa Hareketi' adlı sosyal medya hesabına soruşturma

Hande Fırat'tan Erdoğan'la ilgili bomba iddia! Yanındaki o 15 isimle yollarını ayırdı
Spor Balotelli resmen Adana Demirspor'da!
Spor

Balotelli resmen Adana Demirspor'da!

Yeniakit Publisher
2023-09-15 17:36:00 -
Balotelli resmen Adana Demirspor'da!

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Mario Balotelli ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Mario Balotelli ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen ve transfer çalışmalarına devam eden Adana Demirspor, Mario Balotelli'yi kadrosuna kattı.

Adana Demirspor, Mario Balotelli ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı

Mario Balotelli, yeniden Adana Demirspor forması giymek için bu gece Türkiye'de olacak.

35 MAÇA ÇIKTI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Adana Demirspor formasıyla 35 resmi maça çıkan Mario Balotelli bu karşılaşmalarda 19 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23