Balotelli resmen Adana Demirspor'da!
Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Mario Balotelli ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Mario Balotelli ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen ve transfer çalışmalarına devam eden Adana Demirspor, Mario Balotelli'yi kadrosuna kattı.
Adana Demirspor, Mario Balotelli ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı
Mario Balotelli, yeniden Adana Demirspor forması giymek için bu gece Türkiye'de olacak.
35 MAÇA ÇIKTI
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Adana Demirspor formasıyla 35 resmi maça çıkan Mario Balotelli bu karşılaşmalarda 19 gol, 7 asistlik katkı sağladı.