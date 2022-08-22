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Spor Balotelli neden oynamıyor? İşte cevabı...
Spor

Balotelli neden oynamıyor? İşte cevabı...

Geçtiğimiz sezonun en önemli oyuncularından olan İtalyan forvet Mario Balotelli, bu sezon henüz sahneye çıkmadı.. Yıldız oyuncunun takımdan ayrılması gündemde...

Yeniakit Publisher
2022-08-22 16:42:00 -
Balotelli neden oynamıyor? İşte cevabı...

Gol yollarında sıkıntı yaşayan Galatasaray hedefine Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli'yi aldı. 

Süper Lig'de ilk 3 haftada sadece iki gol atabilen Galatasaray, forvet transferi için düğmeye bastı.

Haris Seferovic ile Bafetimbi Gomis'ten geçen haftalarda yararlanan Okan Buruk, bitirici bir ismin transferinin yapılmasını istiyor.

4 milyon Euro serbest bedeli

Sözcü'ye göre; Sarı kırmızılılar, Balotelli'nin 4 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini öderse transfer gerçekleşebilir. Yönetim içinde Balotelli isminin ağır bastığı öğrenildi.

Adana Demirspor'da Mario Balotelli sakatlığından dolayı Fenerbahçe maçı kadrosuna dahil edilmedi.

32 yaşındaki İtalyan golcü, Mavi Şimşekler'de 34 maçta görev alırken; 19 gol ile 7 asist yaptı ve 26 gole katkı sundu.

 

 

 

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