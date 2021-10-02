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Spor Balotelli, Beşiktaş'tan sonra Antalyaspor'u da çıldırttı
Spor

Balotelli, Beşiktaş'tan sonra Antalyaspor'u da çıldırttı

Adana Demirspor'un dünya yıldızı Mario Balotelli, Beşiktaş'tan sonra Antalyaspor'u da çıldırttı. Balotelli, 61. dakikada topla hareket halindeyken bir anda yavaşladı, topu bıraktı ve arkasındaki Fredy'yi itip yere düşürdü. Sahadaki herkes şaşkınlık geçirdi. Antalyasporlu futbolcular Balotelli'nin üzerine koştu. Kırmızı kart çıkması için itirazlarda bulunuldu ama sonuç çıkmadı.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 09:56:00 - 2021-10-02 10:01:39
Balotelli, Beşiktaş'tan sonra Antalyaspor'u da çıldırttı

Süper Lig'in 8'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor'un sahasında Adana Demirspor'a 2-1 kaybettiği maçın ardından Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar ve Teknik Direktör Ersun Yanal kararlara sert şekilde sitem etti.

"Şaşa gibi, ayıp"

Ersun Yanal, Balotelli'nin golü hakkında, "Çizgiyi geçemediğiniz zaman haksızsınız. Biz de bu akşam çizgiyi geçemedik. Yediğimiz ilk gole gelince şaka gibi gerçekten. Ayıp" diye konuştu.

"Artık isyan noktasındayız"

Her hafta deneme tahtası gibi tecrübesiz hakemler veriliyor diyerek sitemlerde bulunan Bahar, "Yüzde yüz faul olan bir pozisyonda hakem kararsız kalıyor, VAR kayıtsız kalıyor. Balotelli'nin yaptığı hareketler es geçiliyor. Artık isyan noktasına geldik. Federasyon buna bir çare bulsun. Yoruluyoruz burada" ifadelerini kullandı.

Topu bir anda bıraktı

Balotelli, 61. dakikada topla hareket halindeyken bir anda yavaşladı, topu bıraktı ve arkasındaki Fredy'yi itip yere düşürdü. Sahadaki herkes şaşkınlık geçirdi. Antalyasporlu futbolcular Balotelli'nin üzerine koştu. Kırmızı kart çıkması için itirazlarda bulunuldu ama sonuç çıkmadı.

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Yorumlar

Yücel

Tamam balotelli hep haksız da top ile hareket halinde giden adam neden topu bırakıpta rakibe yönelir rakip bu kadar sinirlendirecek ne yaptı onu yazsaydınız.
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