KOAH hastaları son dönemde sık sık ‘Balon tedavisi’ konusunu araştırıyor. Peki, balon tedavisi nedir ve kimlerde kullanılır?

Balon tedavisi kimlere yapılır?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, balon tedavisine yönelik önemli açıklamalarda bulundu, Görgüner, “KOAH, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır .Tedavide en önemli nokta kişi şayet içiyorsa sigaranın bırakılmasıdır. Bunun dışında hekiminin uygun gördüğü ilaçları zamanında, doğru ve etkin bir şekilde kullanmasıdır. Korunmada aşılama, beslenme vb. faktörler de önemlidir. Kovid-19 enfeksiyonu ile mücadelede sürecinde kovid geçiren KOAH hastalarının akciğerlerinde ciddi doku hasarı olmadığı sürece tedavisi tamamlanmış sağlığına kavuşmuş hastalara bronkospik balon tedavisi rahatlıkla uygulanabilmektedir” diye konuştu.

Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, KOAH hastalığında son yıllarda halk arasında balon tedavisi olarak billinen, tıbbi adı “Broncho Muco Cleaner Balon Uygulaması” olan bir yöntemin gündeme geldiğini belirtti. Görgüner, “Burada amaç bir çeşit mekanik temizlik olup, bronşlardaki sekresyonların temizlenmesi ve hava yollarının açılarak hastanın rahatlatılmasıdır. Başta sigara olmak üzere birçok çevresel maruziyet sonucu KOAH gelişen hastalarda, solunum yollarında daralma ile balgam yapan hücrelerde sayıca artışa bağlı olarak sekresyon artışı olmaktadır. Balon tedavisi yönteminde, ameliyathane şartlarında genel anestezi altında bronkoskop adı verilen kameralı sistemle hastanın solunum yollarına girilerek, ulaşılabilen bütün küçük hava yolları bronş çapına uygun olarak seçilen balon ile birkaç saat içinde tek tek mekanik olarak temizlenmektedir. Burada kazıyıcı özelliği olan bir örgü ile kaplanmış şekilde özel olarak tasarlanmış balon, bir elektronik pompa yardımı ile ayarlanabilir basınç ve frekansla şişirilip, bronşlara uygulanmakta ve kalınlaşmış iç tabaka tekrar eski haline getirilerek bronşların genişlemesi sağlanmaktadır. Rahatlatıcı bir yöntem olan balon tedavisinin ardından hasta çoğu kere ertesi günü taburcu edilmektedir. Kişiye göre değişmekle birlikte uzun bir süre semptomlar azalmakta ve efor kapasitesi artmaktadır. Hastaların tekrar sigara içmemesi ve gerekli ilaçlarını düzenli kullanmaları çok önemlidir. İşlemin günümüzdeki dezavantajı maliyetinin yüksek olmasıdır” dedi.

Balon tedavisi nedir?

KOAH balon dilatasyonun amacı: Sigara ve tütün kullanımı sonucunda nefes borusunda daralma ve balgam yaratan hücrelerde kalınlaşma tespit edilen hastalarda nefes borusunun temizlenmesi ve genişletilmesidir.Bu işlem Bronkoskop denilen nefes borusunun içini görmemize yarayan özel kameralar yardımıyla yapılır. Özel geliştirilmiş balonlar bronkoskop yardımıyla daralmış nefes borusunun içine girilir. Bu bölgede özel yapılmış balonlar akciğere zarar vermeyecek basınç ve frekansta şişirilir. Bu bölgedeki balgam ve kalınlaşmış doku balon ile kazınarak dışarı atılır.