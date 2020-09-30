Sevilen oyun olan balon patlat oyunu online olarak birçok sitede oynanıyor. Peki, balon patlatma oyunu nasıl oynanır? İşte ayrıntılar...

Balon patlatma

Balon patlatma oyunu oynamak için öncelikle yapmanız gereken mousenizin uçundaki renkli top ile aynı renge sahip topların arasına elinizdeki topu fırlatmak ve aynı renk topları bir araya getirerek patlatmak. Oyunun hareketleri için mouseyi kullanabilirsiniz.

Balon patlatma oyunu indir

Balon patlatma oyunu Balon Patlatma: Bubble Shooter adı ile play store mağazasında mevcut. Oyunu oynamanız için uygulamayı mobil cihazınıza indirebilirsiniz.

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