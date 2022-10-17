2022 Ballon d'Or ödülü bugün yapılacak tören ile sahibini bulacak.Futbolseverler Ballon d'Or ödül töreni hakkında detayları merak ediyor.

Ballon d'Or ödül töreni ne zaman ve hangi kanalda? Ballon dOr 2022 adayları kimler?

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülü için geri sayım başladı.2022 Ballon d'Or ödül töreni için geri sayım başladı.

Ödül törenini takip etmek isteyen futbolseverler ödül töreni hakkında internette aramalarına hız verdi.Ödül töreni ne zaman yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor.

Ballon d'Or ödül töreni ne zaman?

2022 Ballon d'Or ödül töreni, 17 Ekim (bugün) saat 21.30'da yapılacak.Ödül töreni Paris'te bulunan Theatre du Chatelet'de gerçekleşecek.Tören Tivibu Spor 2 ve Tivibu Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

Geçmiş yıllarda Ballon d'Or ödülünü kimler aldı?

2021 Lionel Messi

2019 Lionel Messi

2018 Luka Modric

2017 Cristiano Ronaldo

2016 Cristiano Ronaldo

2015 Lionel Messi

2014 Cristiano Ronaldo

2013 Cristiano Ronaldo

2012 Lionel Messi

2011 Lionel Messi

2010 Lionel Messi

2009 Lionel Messi

2008 Cristiano Ronaldo

2022 Ballon d'Or adayları

Ballon D'Or ödülü için açıklanan adaylar şu şekilde:

Luis Diaz - Liverpool

Robert Lewandowski - Barcelona

Riyad Mahrez - Manchester City

Casemiro - Real Madrid

Son Heung-min - Tottenham

Fabinho - Liverpool

Karim Benzema - Real Madrid

Mike Maignan - AC Milan

Harry Kane - Tottenham

Darwin Nunez - Liverpool

Phil Foden - Manchester City

Sadio Mane - Bayern Munich

Sebastien Haller - Borussia Dortmund

Luka Modric - Real Madrid

Antonio Rudiger - Real Madrid

Cristiano Ronaldo - Manchester United

Thibaut Courtois-Real Madrid

Rafael Leao - AC Milan

Christopher Nkunku - RB Leipzig

Mohamed Salah - Liverpool

Joshua Kimmich - Bayern Munich

Trent Alexander-Arnold - Liverpool

Bernardo Silva - Manchester City

Vinicius Junior - Real Madrid

Luis Diaz - Liverpool

Robert Lewandowski - Barcelona

Riyad Mahrez - Manchester City

Casemiro - Real Madrid

Son Heung-min - Tottenham

Fabinho - Liverpool

Karim Benzema - Real Madrid

Mike Maignan - AC Milan

Harry Kane - Tottenham

Darwin Nunez - Liverpool

Phil Foden - Manchester City

Sadio Mane - Bayern Munich

Sebastien Haller - Borussia Dortmund

Luka Modric - Real Madrid

Antonio Rudiger - Real Madrid

Cristiano Ronaldo - Manchester United