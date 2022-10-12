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Spor Ballkani-Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Ballkani-Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu maçında Trabzonspor deplasmanda Ballkani ile karşılşaacak. Peki, Sivasspor maçı şifreli kanalda mı?

Yeniakit Publisher
2022-10-12 20:00:00 -
Ballkani-Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı 13 Ekim Perşembe akşamı yaşanacak. Peki, Sivasspor maçı saat kaçta?

Ballkani-Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Sivasspor perşembe akşamı Kosova ekibi Ballkani'ye konuk olacak.Priştine şehrindeki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Avusturya Futbol Federasyonundan Manuel Schuettengruber yönetecek. Maç Exxen ve TV 8,5'tan naklen yayımlanacak.

Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'ü 1-0 yenerken, son karşılaşmasında konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti.

G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag, CFR Cluj ve Ballkani'nin 4'er puanı bulunuyor.

Trabzonspor-Monaco maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Trabzonspor-Monaco maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Spor

Trabzonspor-Monaco maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

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